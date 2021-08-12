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строительные бригады
ип Aztec в Алматы

 

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ИП Aztec - Ремонтная компания в Алматы: качество, выгода и гарантии

 

Покупка жилья на первичном или вторичном рынке требует ремонта, ведь хочется внести коррективы. Чтобы получить не только качество, но и гарантии на проделанную работу, воспользуйтесь услугами, предлагаемыми строительно-ремонтной компанией в Алматы ИП Aztec .

Наша компания это не только строительство, наши бригады ремонтируют помещения всех типов и предназначения. 

Работа выполняется «под ключ», отчитываемся за каждый проделанный этап, подготавливаем заказчику смету, дать гарантию и обеспечить результат.

 

Калькулятор ремонта:

Что требуется отремонтировать?*
Тип недвижимости*
Новостройка
Вторичка
Вид ремонта*
Площадь помещения м2
0 1000
Дополнительные услуги
Выравнивание пола
Выравнивание стен
Выравнивание потолка
Замена электрики
Замена систем водоснабжения
Замена систем отопления
Материалы нашей компании

Выполним бесплатный расчёт стоимости вашего ремонта.

*Нажимая кнопку отправить вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

Получить расчёт

Бригады по строительству, ремонту и отделке:

  • Строительство
  • Комплексное строительство
  • Геодезические работы
  • Подготовительные работы
  • Кровельные работы
  • Водоснабжение и канализация
  • Устройство скважин
  • Отопление
  • Кондиционирование и вентиляция
  • Фундаментные и бетонные работы
  • Фасадные работы
  • Землекопные и Земляные работы
  • Монтаж деревянных конструкций
  • Монтаж металлических конструкций
  • Сварочные работы
  • Каменные работы
  • Укладка кафеля (плитки) на стены
  • Укладка кафеля (плитки) на пол
  • Устройство внутренних инженерных систем
  •  Отделочные работы
  • Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
  • Гидроизоляционные работы
  • Лестницы
  • Все работы ведутся с составлением сметы на выполняемые ремонтные и отделочные работы.
  • Подписываем договор на выполняемые работы..
  • Чистовая уборка помещения после ремонта.
  • На все виды работ дается гарантия на 12 месяцев.
  • Возможность послегарантийного обслуживания.

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ремонтная компания

Ремонт квартир

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Ремонт офисов

Ремонт и отделка офисных помещений качественно в срок под ключ

Преимущества  строительных бригад ИП «Aztec»:

Работы начинаются с оценки объекта и разработки дизайн-проекта. В компании «Aztec» учитывают пожелания заказчика, своевременно вносят корректировки и обсуждают каждый этап работы.   

Получите преимущества заказав строительно-ремонтные работы в нашей компании:

 

  1. Гарантия на строительные и отделочные работы.
    Работы выполняются на основании письменного соглашения, подписанного обеими сторонами. В договоре прописываются обязанности сторон, сроки выполнения заказа, стоимость и другие аспекты.
  2. 2 Профессиональные строительные бригады.
    Ремонт и строительство объектов осуществляется опытными строителями. В нашей команде маляры, штукатуры, сантехники и другие мастера. Не нужно искать разнорабочих и экспертов, в нашей компании собственные профессиональные бригады – работа без посредников.
  3. Экономия сил и времени.
    Затеяв выполнение ремонта самостоятельно - риск затянуть время. Работа в нашей компании выполняется оперативно, проект сдается в оговоренные с роки – переехать в новую квартиру можно по завершению ремонтных работ. Займитесь неотложными делами, доверив работу профессионалам.
  4. 4 Цена недорогая.
    Какой материал нужно купить, сколько потребуется цемента и какой кафель лучше подойдет – это рассчитают сметчики «Aztec». Не придется покупать лишний стройматериал, руководствуйтесь подготовленной нашей компанией сметой и ремонт обойдется недорого.
  5. 5 Техническое задание:
    Сформируем схемы, сделаем чертежи, подготовим подсчеты. До начала работ клиенты владеют нужной информацией по смете и проектной документации.

 

После работы убираем помещение, нет иногородних работников, бригада не проживает на объекте во время ремонта. Используем материалы зарекомендовавшие себя на рынке. 

 

Наша строительная компания с ответственностью относится к заказам, предлагая услуги строительства, ремонта и отделки помещений. Работа выполняется на профессиональном уровне. Подготовленный проект согласовывается с клиентом, вносятся корректировки, ремонт и строительство в рамках заложенного бюджета.

Фото наших работ по ремонту и строительству:

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Огромный опыт

Более 10 лет опыта работы в сфере ремонта и строительства.

Собственные бригады

Только профессиональные работники

Качественные материалы

Работаем только с материалами известных марок

Генеральная уборка

После нас всегда чисто уберём весь мусор после ремонта

Наши эксперты с удовольствием ответят на ваши вопросы относительно строительства , ремонта и отделке.

Не стесняйтесь обратиться за помощью, мы всегда готовы протянуть руку помощи, поддержать советом или делом,.

Желание жить в комфорте это главная потребность современного человека !

 

За нами не переделывают !

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